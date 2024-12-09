هيئة البث: إسرائيل نفذت عملية جوية غير مسبوقة بهدف تدمير جيش دولة بأكمله (فيديو)

كثفت إسرائيل من غاراتها الجوية على أهداف في دمشق وعدد من المدن السورية، بالتزامن مع سيطرة إدارة العمليات العسكرية على العاصمة وهروب بشار الأسد إلى موسكو وسقوط نظامه.

وقصف جيش الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، مبنى الجمارك بالقرب من ساحة الأمويين.

كما قصف سفنًا حربية بميناء اللاذقية شرقي سوريا، مما أحدث انفجارًا كبيرًا في مرفأ المدينة.

وكشفت مشاهد حصلت عليها قناة الجزيرة استهداف الاحتلال لمنطقة التل بريف دمشق.

وواصل الاحتلال هجماته، وقصف مواقع أسلحة في مناطق متفرقة بالعاصمة دمشق.

250 غارة إسرائيلية على سوريا

في سياق متصل، نقلت إذاعة جيش الاحتلال، الاثنين، عن مراسلها العسكري قوله إن إسرائيل نفذت خلال اليومين الماضيين “عملية جوية غير مسبوقة منذ عقود، بهدف تدمير جيش دولة بأكمله”.

وأضاف “من خلال أكثر من 250 غارة جوية، يقوم سلاح الجو الإسرائيلي بتدمير جيش الأسد: دبابات، طائرات، مروحيات، سفن، أنظمة دفاع جوي، صواريخ، مصانع عسكرية، منشآت استخبارات، وكل ما امتلكه الجيش السوري وبناه على مدى عقود يتم تدميره في هذه الأيام”.

وأوضح أن إسرائيل اتخذت قرارًا استراتيجيًّا بتدمير كل القدرات العسكرية المتقدمة والاستراتيجية المتبقية في سوريا بعد سقوط النظام. وتابع “إذا نجحت هذه العملية، فسيضطر النظام الجديد للمتمردين إلى البدء من الصفر، بأسلحة بسيطة مثل M16 والكلاشينكوف، لبناء قدراته العسكرية كدولة جديدة”.

وأمس الأحد، ادعت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات مع سوريا لعام 1974، واحتلت منطقة جبل الشيخ (تسميها إسرائيل منطقة حرمون) والمنطقة العازلة بين البلدين، إثر سقوط نظام بشار الأسد، كما قصفت مخازن أسلحة جنوبي سوريا والعاصمة دمشق “لمنع وصولها إلى المعارضة المسلحة”، وفق ادعاءات نشرها الإعلام الإسرائيلي.