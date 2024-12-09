“اشتكى من جيشه”.. وزير الخارجية الإيراني يكشف تفاصيل لقاءاته الأخيرة مع بشار الأسد

كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تفاصيل اللقاءات الأخيرة التي أجراها مع الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وقال عراقجي، في تصريحات نقلتها وكالة “إرنا” الإيرانية، اليوم الأحد، إنه قد العديد من التوصيات لبشار خلال محادثاتهم الأخيرة فيما يتعلق بوضع جيش نظامه، مطالبا الأسد برفع معنوياته جيشه، وذلك قبل أن تهزمه فصائل المعارضة المسلحة وتجبره على الانسحاب.

وتحدث عراقجي عن المفاوضات التي كانت تجري بين طهران وإسطنبول وموسكو طوال السنوات الماضية، لافتًا إلى أنها كانت تهدف لإحلال السلام في سوريا إلا أنه “لم يكن لدى حكومة بشار الأسد ما يكفي من المرونة في هذا المجال”، وفقًا لعراقجي.

وقال عراقجي إن إيران لم تقدم للنظام السوري السابق سوى المساعدة السياسية والمشاورات، مؤكدًا أن “الحلول السياسية أو مواجهتها كانت مهمة تتعلق بالحكومة والجيش السوري”.

وأضاف “للأسف في هذا الجزء لم يتمكن الجيش السوري من أداء مهامه بالشكل الصحيح، ولم يكن من المفترض أبدًا أن نحل محل الجيش السوري في حل القضايا الداخلية لهذا البلد أو مواجهة المعارضة. إن الوجود العسكري الإيراني في سوريا كان فقط لمحاربة داعش، وانتهى هذا الوجود بعد هزيمة داعش. بالإضافة إلى ذلك، فإن دعم وإمداد محور المقاومة ومساعدة فصائل المقاومة كان أيضًا جزءًا من مهمتنا في سوريا”.

وكشف عراقجي عن شكوى بشار من جيشه قائلًا “اشتكى بشار الأسد من أداء جيشه ويبدو أن الجيش السوري أصبح أسير حرب نفسية”، مضيفًا أنه “لم يكن متوقعًا عجز الجيش السوري وسرعة التطورات”.

وبعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة السورية دمشق، فجر الأحد، هرب بشار الأسد، ونقلت وكالات أنباء روسية عن مصادر في الكرملين، أن رئيس الأسد وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، ومنحته روسيا هو وعائلته حق اللجوء “لأسباب إنسانية”.