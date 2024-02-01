إذاعة الجيش الإسرائيلي: تل أبيب قدمت هذه الالتزامات للقاهرة بشأن ممر فيلادلفيا

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن تل أبيب والقاهرة تقتربان من التوصل إلى تفاهمات بشأن مدينة رفح وممر فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وأضافت: “بعد أن شهدت الأسابيع الأخيرة حوارا متواصلا بين الطرفين على المستويات الأمنية تؤكد مصادر مطلعة على التفاصيل أن هناك تقاربا على طريق إيجاد حلول للقضايا الحساسة المطروحة”.

وأردفت الإذاعة: “بحسب التقديرات، التزمت إسرائيل أمام مصر بعدم العمل في منطقة رفح جنوب القطاع، قبل السماح للعدد الكبير من السكان الموجودين هناك بإخلاء المنطقة، وذلك للحد من مخاطر تدفق موجات اللاجئين الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية، وهذا هو الشغل الشاغل للمصريين”.

واستدركت: “لم تقرر إسرائيل بعد أين ستنقل السكان، ولكن خيارين مطروحان على الطاولة، إجلاؤهم إلى شمال قطاع غزة وهذا يتطلب قرارا سياسيا، أو خان ​​يونس بعد انتهاء الجيش من العملية العسكرية المكثفة هناك”.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نزح مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى جنوب القطاع، عقب تدمير آلاف المنازل لتصبح رفح الأكثر اكتظاظا.

ومن جهة ثانية، أشارت إذاعة الجيش إلى أن “الاستنتاج الذي يبرز حول محور فيلادلفيا أن إسرائيل سيكون لها تأثير معين فيما يجري على طول المحور، ولكن دون وجود مادي دائم للقوات الإسرائيلية، بل من خلال الوسائل التكنولوجية التي سيتم تركيبها على طول فيلادلفيا”.

وأضافت الإذاعة: “ويبدو أن دولة عربية خليجية هي التي ستمول بناء جدار تحت الأرض ضد أنفاق التهريب التي تعبر من غزة إلى مصر. الدولة نفسها التي تجري معها المحادثات، والتي لم يُنشر اسمها، أبدت استعدادها لتمويل بناء الجدار، لكن بشرط موافقة مصر على الخطوة برمتها”.

والثلاثاء، قال موقع أكسيوس الأمريكي، إن رونين بار مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) زار القاهرة الاثنين، وبحث مع رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، ملف محور فيلادلفيا الحدودي.

وجاءت الزيارة وسط توتر في العلاقات بين مصر وإسرائيل على خلفية تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تؤكد عزمهم بدء عملية عسكرية على الحدود والسيطرة على محور فيلادلفيا، الأمر الذي رفضته مصر بشدة.

ومحور فيلادلفيا، امتداد من الأرض على طول حدود غزة مع مصر، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أكثر من مناسبة، أنه من الضروري السيطرة العسكرية عليه.