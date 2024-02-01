إعلام إسرائيلي ينشر تفاصيل صفقة جديدة لتبادل الأسرى

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، عن صفقة محتملة لتبادل الأسرى مع حركة حماس، تشمل إطلاق سراح 35 محتجزا إسرائيليا في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل هدنة مدتها 35 يوما.

وقالت القناة، إن تفاصيل الصفقة جاءت في “وثيقة مبادئ” كشف عنها رئيس الموساد دافيد بارنياع، أمام مجلس الحرب الإسرائيلي.

وأضافت أنه من الممكن بعد ذلك تمديد التهدئة أسبوعا إضافيا، من أجل إجراء مفاوضات حول إمكانية مرحلة ثانية من الصفقة، تتضمن إطلاق سراح من تعتبرهم إسرائيل ضمن الجنود.

واعتبرت القناة، أن “جوهر الخلاف من الجانب الإسرائيلي ليس بالضرورة في عدد السجناء الأمنيين (الأسرى الفلسطينيين) الذين ستضطر إسرائيل إلى إطلاق سراحهم من السجون، بل نوعيتهم”.

ولفتت إلى أن الصفقة “تشمل إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، الذين أدانتهم تل أبيب بالضلوع في هجمات أسفرت عن قتل إسرائيليين”.

من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، مساء الأربعاء، إن حماس تصر على أن تشمل الصفقة القادمة ثلاثة أسرى فلسطينيين معروفين، وهم القيادي بفتح مروان البرغوثي، والقيادي بحماس عبد الله البرغوثي، والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات.

ولفتت الصحيفة، إلى أن هذه الأسماء قادرة على “تغيير وجه السلطة الفلسطينية”، وعلى رأسها مروان البرغوثي، الذي يعتبر في آخر استطلاع للرأي أجري في الضفة الغربية المرشح المفضل لرئاسة السلطة بعد محمود عباس.

وبينما تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن هدنة مؤقتة، تشترط حماس أن تتضمن المفاوضات وقفًا دائمًا لإطلاق النار في غزة، وخروج جميع القوات الإسرائيلية من القطاع وإنهاء الحرب.

والأحد، عُقد اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، للتباحث بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في غزة، تتم عبر 3 مراحل، وفق مصادر فلسطينية وأمريكية.

وتجري الولايات المتحدة ومصر وقطر اتصالات مع إسرائيل، في حين تجري مصر وقطر اتصالات مع حماس، للتوصل إلى اتفاق ثان لإطلاق أسرى إسرائيليين من غزة مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية ووقف إطلاق النار في غزة.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، وتحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.