القسام تنشر مشاهد لقنص ضابط إسرائيلي واستهداف دبابات الاحتلال في مدينة غزة (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة “حماس”، مشاهد لعملية قنص ضابط إسرائيلي، واستهداف عدد من الدبابات والآليات التابعة لقوات الاحتلال المتوغلة غرب مدينة غزة.

ويظهر مقطع “الفيديو” الذي نشرته كتائب القسام، مساء الخميس، رصد قناص من كتائب القسام للضابط الذي كان يسير بصحبة جنديين آخرين.

كما يعرض المقطع لعمليات استهداف من قبل مقاومي القسام لدبابات وآليات إسرائيلية في حيي تل الهوى والشيخ رضوان غرب مدينة غزة، حسب ما ذكرت كتائب القسام.

وأعلنت كتائب القسام في بيانات خلال اليوم الخميس عن:

استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذيفة “تي بي جي” مضادة للتحصينات وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

استهداف جرافة عسكرية من نوع “دي 9” بقذيفة “تاندوم” غرب مدينة خان يونس.

استهداف 3 آليات صهيونية بقذائف “الياسين 105” على تخوم حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

دك حشود العدو غرب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

استهداف آلية عسكرية تابعة لسلاح الهندسة الصهيوني بقذيفة “الياسين 105” على تخوم حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

الاستيلاء على 3 طائرات “درون” جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وفي وقت سابق الخميس، نشرت كتائب القسام مشاهد لاستهداف مقاتليها “آليات الاحتلال المتوغلة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة”.

من جهتها، قالت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة “الجهاد” إن مقاتليها يخوضون “اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود العدو وآلياته في محاور التقدم غرب وجنوب غرب خان يونس”.

وأعلنت سرايا القدس عن: