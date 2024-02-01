القيادة المركزية الأمريكية تعلن توجيه ضربة للحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الخميس، ضرب 10 مسيّرات ومحطة تحكم أرضية تابعة لجماعة “الحوثي” اليمنية.

وأفادت سنتكوم في بيان على منصة إكس بأن قوات القيادة المركزية الأمريكية وجهت “ضربات ضد محطة تحكم أرضية لطائرات بدون طيار و10 مسيّرات تابعة لجماعة الحوثي المدعومة من إيران”.

وأضاف البيان: “حددت القوات الأمريكية محطة التحكم الأرضية لطائرات بدون طيار ومسيّرات مخصصة للهجوم في اتجاه واحد، في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة”.

وقالت القيادة الأمريكية إنها “دمرت محطة التحكم الأرضية والمسيّرات دفاعا عن النفس”، وفق البيان.

واعتبر البيان أن هذا الإجراء “سيحمي حرية الملاحة، ويجعل المياه الدولية أكثر أمانا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية”.

وقبل ساعات أعلنت سنتكوم في بيان منفصل، إسقاط صاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون باتجاه خليج عدن، وثلاث مسيرات في المنطقة، دون وقوع أضرار أو إصابات.

من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي، مساء الأربعاء، “استهداف سفينة تجارية أمريكية كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، بعدد من الصواريخ البحرية، مما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر”، وفق المتحدث العسكري لقوات الحوثيين، يحيى سريع.

و”تضامنًا مع غزة” التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات، سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر؛ مما أثر سلبا في حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير/كانون الثاني الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها.