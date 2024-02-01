بعد إعلان استشهادها.. فلسطينية توجه رسالة إلى عائلتها من مصر عبر الجزيرة مباشر (فيديو)

حصلت الجزيرة مباشر على مقطع فيديو لطبيب في أحد المستشفيات المصرية يطمئن فيه عائلة مسنّة فلسطينية على صحتها بعدما أعلنوا خبر استشهادها.

وطمأنت صباح مسعود عائلتها بأنها بصحة جيدة وتتلقى العلاج في مصر حاليًّا، وذلك بعدما إصابتها جراء القصف الإسرائيلي؛ مما جعل أسرتها تعتقد أنها استشهدت.

وبالرغم من الظروف التي تمر بها صباح، فإنها عبرت عن قلقها على حفيدتها إسلام التي فارقتها بعد نزوحها إلى رفح.

وفي سياق متصل، أكد عدد من جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن فقدانهم لذويهم في قطاع غزة بسبب انقطاع شبكات الاتصال وحركة النزوح المتكررة جراء استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.

وعبر عدد منهم عن طلبهم المساعدة من الجهات المختصة على البحث عن ذويهم، إذ أشار بعضهم إلى تواصلهم مع الصليب الأحمر الفلسطيني لمساعدتهم على عملية البحث لكن دون جدوى.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت حتى الخميس 27 ألفا و19 شهيدا و66 ألفا و139 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المفقودين، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.