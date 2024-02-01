توجه لإسعاف جرحى ففوجئ بابنه شهيدًا (فيديو)

شيّع الأهالي صباح اليوم الخميس، الطفل الفلسطيني حمزة نادر البحيصي، الذي استشهد جراء غارة إسرائيلية مساء أمس الأربعاء.

وقد فوجئ نادر باستشهاد ابنه حمزة بعد توجهه لإسعاف جرحى جراء قصف إسرائيلي لمنزل وسط غزة.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر، الأهالي وهم يعزّون المسعف الفلسطيني، ويؤدون صلاة الجنازة على جثمان الطفل الشهيد.

واستشهد حمزة بقصف إسرائيلي، استهدف مقر جمعية مجاورة لمنزلهم في دير البلح وسط قطاع غزة، فأسفر عن عدد من الإصابات فضلا عن استشهاد حمزة.

لحظة تلقي المسعف بالهلال الأحمر الفلسطيني نادر البحيصي نبأ إصابة ابنه حمزة إصابة خطيرة إلى جانب عائلته بعد استهداف مقر جمعية مجاورة لمنزلهم بدير البلح وسط قطاع #غزة #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/AJaGWaynRG — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 31, 2024

وصباح اليوم الخميس، استشهد وأصيب العشرات بقصف الاحتلال الصاروخي والمدفعي وإطلاق النار في المنطقة الغربية من مدينة غزة، وتحديدًا حي الرمال، وتل الهوا، ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم، لنقلهم إلى مستشفى الشفاء.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، استشهد 34 بينهم أطفال ونساء، بقصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة لليوم الـ118، مخلفًا حتى الأربعاء 26 ألفا و900 شهيد و65 ألفا و949 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية.