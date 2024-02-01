خرجوا لجلب المياه.. لحظة قصف أطفال وشبان على طريق يصل بين خان يونس ورفح (فيديو)

يظهر في التسجيل جثث الشهداء في الشوارع وعلى الأرصفة

أظهر تسجيل مصور حصلت عليه الجزيرة مباشر اللحظات الأولى بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي أطفالًا وشبانًا على الطريق الواصل بين مدينة خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال التجمع المدني بصاروخ أوقع الموجودين بين شهيد وجريح.

ويظهر في التسجيل جثث الشهداء في الشوارع وعلى الأرصفة، فيما يحاول آخرون الهروب من المكان على وقع الضربات الإسرائيلية.

وقال مصور التسجيل إن أطفالًا كانوا يحاولون تعبئة المياه لعائلاتهم تم استهدافهم في الغارات الإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الأربعاء 26 ألفًا و900 شهيد و65 ألفًا و949 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.