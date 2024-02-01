رزان دواس.. طفلة “تيك توكر” من غزة دمر الاحتلال أحلامها (فيديو)

تعود الطفلة رزان دواس إلى ما تبقى من بيت جدها يوميًا في مخيم جباليا في قطاع غزة، لتفقد ألعابها وتتذكر اللحظات الجميلة التي عاشتها فيه.

وتتذكر رزان، التي لم تتجاوز 4 أعوام، كيف استيقظ أفراد العائلة جميعهم بعد أن قصف الاحتلال منزلهم الساعة الخامسة فجرًا.

وتقول إن جدها، الذي كان مريضًا، اشتد عليه المرض بعد استهداف منزله ونقل بعدها إلى المستشفى، واستشهد هناك.

وتحظى زران بشهرة واسعة في قطاع غزة، فقد كانت قبل الحرب ناشطة عبر تطبيق “تيك توك”، وتقدم محتوى يوميًا يتضمن تلاوة للقرآن الكريم وإلقاء للقصائد، وكان لديها 54 ألف متابع.

وتتلخص أحلام رزان في أن تتوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأن تعود جدتها التي نزحت لجنوب غزة لإعمار بيتهم في جباليا.

ووسط البكاء والدموع، روت رزان للجزيرة مباشر ذكرياتها مع أقاربها في بيت العائلة، الذي أصبح كومًا من الركام، قبل نزوحهم الى جنوب قطاع غزة.

وتقول رزان إنها مثل أطفال فلسطين كلهم الذين “يريدون الحرية والحياة”.