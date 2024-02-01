محكمة العدل الدولية ترفض اتهامات أوكرانية لروسيا

رفضت محكمة العدل الدولية، أغلب مزاعم أوكرانيا بشأن انتهاك روسيا للاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.

وقالت رئيسة المحكمة جوان دونوغو، أثناء تلاوتها القرار بمقر المحكمة في لاهاي، إن “روسيا لم تفِ بالتزاماتها في بند واحد فقط من الاتفاقية”.

وأضافت “روسيا فشلت في الوفاء بالتزاماتها بإجراء تحقيقات ضد الأفراد الذين يُزعم أنهم قد يمولون الإرهاب في أوكرانيا”.

وأوضحت المحكمة، أنها “ترفض جميع مطالبات أوكرانيا الأخرى فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”.

وأضافت أن “روسيا، بالطريقة التي نفذت بها النظام التعليمي في شبه جزيرة القرم بعد 2014، فيما يتعلق بالتعليم المدرسي باللغة الأوكرانية، انتهكت التزاماتها بموجب المادتين 2 و5 من الاتفاقية” المذكورة.

وفي 2017، رفعت أوكرانيا دعوى قضائية ضد روسيا لانتهاكها اتفاقيتي “مكافحة تمويل الإرهاب” و”القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”، بحجة أن موسكو “تشنّ حملة تمييز عنصري ضد تتار القرم والأوكرانيين بشبه الجزيرة”، وهو ما ترفضه روسيا.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.