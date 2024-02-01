“نيوتن غزة”.. طفل فلسطيني يضيء خيمة عائلته بطريقة بدائية (فيديو)

بطرائق بدائية وإمكانيات يسيرة استطاع الطفل الفلسطيني حسام العطار أن ينير خيمة عائلته النازحة، لينال لقب “نيوتن غزة”.

وتمكن حسام من إضاءة الخيمة معتمدًا على طاقة الرياح.

ونزحت عائلة حسام من شمال قطاع غزة إلى محافظة رفح، جنوبي القطاع نتيجة للحرب الإسرائيلية.

واستخدم حسام مروحتين للاستفادة من طاقة الرياح من أجل توليد الطاقة الكهربائية في الخيمة التي تعيش فيها عائلته.

وأشار إلى أن والده كان يعنفه في البداية عندما كان يصعد إلى مكان مرتفع لتركيب المروحتين.

وقال حسام للجزيرة مباشر إنه استلهم الفكرة مما كان يدرسه ويجريه من تجارب في المدرسة عن طرق توليد الكهرباء.

وطالب الطفل الفلسطيني العالم بفك الحصار عن قطاع غزة، وتوفير الكهرباء للسكان.

وقالت والدة حسام للجزيرة مباشر إن الله ألهم نجلها التوصل لهذه الطريقة من أجل التخفيف عنهم نظرًا لوجود أطفال صغار ومعاناتها هي ووالده من الأمراض.