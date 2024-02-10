القسام تعلن “الإجهاز” على 7 إسرائيليين وتنشر مشاهد لقنص جنود واستهداف آليات (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة “حماس” أن مقاتليها أجهزوا على 7 جنود لقوات الاحتلال الإسرائيلي من نقطة الصفر شرقي خان يونس، الجمعة، كما نشرت مشاهد لقنص جنود واستهداف آليات غربي مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان، مساء الجمعة، أن مقاتليها فجروا “عبوة مضادة للأفراد في مجموعة من جنود الاحتلال والإجهاز على 7 جنود من نقطة الصفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس (جنوبي قطاع غزة) وعاد المجاهدون إلى قواعدهم بسلام”.

ونشرت القسام “مشاهد من عمليات القنص واستهداف آليات العدو في حي تل الهوى غرب مدينة غزة”.

وأعلنت كتائب القسام، في وقت سابق الجمعة، دك “قوات العدو المتوغلة في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة بقذائف الهاون”.

بدورها، قالت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة “الجهاد“، في وقت سابق الجمعة، إنها قصفت “آليات وتحشدات العدو شرق المحافظة الوسطى” برشقة صاروخية.

كما أعلنت عن استهداف حشدا عسكريا “لجنود وجيبات العدو خلف المقبرة الشرقية شرق جباليا” بالأسلحة الرشاشة والثقيلة في عملية مشتركة مع “كتائب المجاهدين“، مشيرة إلى تحقيق “إصابات مباشرة في صفوف الجنود”.

ونشرت سرايا القدس مشاهد من “حمم الهاون التي دكت بها بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى– لواء العامودي، التحشدات وجنود العدو غرب غزة”.