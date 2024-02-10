المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف موقع “حيوي” إسرائيلي على سواحل البحر الميت

أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق”، في وقت متأخر من مساء الجمعة، استهدافها “موقعًا حيويًا للكيان الصهيوني على سواحل البحر الميت”.

وقبل الإعلان، دعت “المقاومة الإسلامية في العراق” في بيان “أخوتنا في الجهاد إلى الالتحاق بصفوف المقاومة”، وأن “يحزموا أمرهم للمشاركة الفاعلة في طرد الاحتلال في هذه المرحلة التاريخية للعراق والمنطقة”.

وقال البيان إن الضربات الأخيرة التي وجهتها الولايات المتحدة ضد مواقع الحشد الشعبي في القائم وعكاشات واغتيالها القائد البارز في “كتائب حزب الله” في العراق أبي باقر الساعدي في بغداد “كشفت يقينًا للشعب العراقي والأصدقاء والجهات المسؤولة، أن العدو المحتل لا يغادر خسته وغدره، ولا يفهم غير لغة السلاح”.

وأكد البيان أن الضربات وعملية الاغتيال خرقت “كل قواعد الاشتباك”، مشيرًا إلى أن ذلك لن يزيد “المقاومة الإسلامية بفصائلها المعلن عنها إلا تمسكًا بمسؤولياتها تجاه شعبها وبلدها وأمتها تحت أي ظرف كان”.

ودعت المقاومة الإسلامية في العراق في البيان “من نثق بهم أن يلتمسوا لنا العذر، بوصفنا أعلم من الآخرين بخبث عدونا، وميادين مواجهته، وآلية تركيعه، بالضربات الموجعة والهجمات الواسعة، ليُجبَر على الإذعان والهزيمة خدمة لمصالح شعبنا وقضايا أمتنا”.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء الأربعاء الماضي، تنفيذها ضربة عسكرية أسفرت عن مقتل قيادي كبير بكتائب “حزب الله” في العراق، في إطار رد واشنطن على الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة.