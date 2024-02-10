ساخرا من بايدن.. ترمب يغير اسم مصر على الخريطة

نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، خريطة لمصر، على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، كتب عليها “المكسيك”؛ سخريةً من الرئيس الحالي جو بايدن الذي وصف السيسي خطأً بأنه “رئيس المكسيك”.

وكتب ترمب أسفل الخريطة: “المصدر: جو بايدن”، في سخرية من زلة لسان بايدن، مساء الخميس، حين وصف السيسي بأنه “رئيس المكسيك”.

وكان الرئيس بايدن قد أخطأ مساء الخميس عندما رد على سؤال حول الوضع في قطاع غزة، وقال “كما تعلمون فإنني ممن يرون أن طريقة الرد الإسرائيلي في غزة تجاوزت الحد.. وأعتقد كما تعلمون أن الرئيس المكسيكي السيسي لم يرغب في البداية في أن يفتح بوابة المعبر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. تحدثت معه وأقنعته بفتح البوابة”. قال ذلك وهو يقصد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وشكل الخطأ الجديد فرصة لترمب (77 عاما) الذي يُرجح أن يواجه بايدن مرة أخرى في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي حديثه مساء أمس الجمعة إلى تجمع لأعضاء لوبي السلاح (الجمعية الوطنية للأسلحة إن آر إيه) في ولاية بنسلفانيا، قال الرئيس الجمهوري السابق عن خليفته الديمقراطي “لا أعتقد أنه يعلم أنه على قيد الحياة”.

خطأ بايدن ورد في خطاب مفاجئ من البيت الأبيض مساء الخميس الماضي ردًّا على تقرير المحقق الخاص روبرت هور حول صحة جو بايدن العقلية، وصف فيه الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 81 عاما بأنه “رجل مسنّ حسن النية وذو ذاكرة ضعيفة”.

وردًّا على التقرير قال بايدن “ذاكرتي جيدة”، منتقدا المحقق الخاص لادعائه أن بايدن غير قادر حتى على تذكر تاريخ وفاة ابنه بو عام 2015.