شاهد: تواصل المظاهرات في مدن أوروبية ضد الحرب الإسرائيلية على غزة

تتواصل المظاهرات في مدن أوروبية دعمًا لغزة والفلسطينيين، ورفضًا للحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع المحاصر لليوم الـ127.

وانطلقت المظاهرات في كل من العاصمة الألمانية برلين، ومدينة أوتريخت الهولندية، إضافة إلى مدينة أورهوس الدنماركية، ومدينة مالمو السويدية، ومدن أوروبية أخرى.

وطالب المتظاهرون بوقف الحرب على قطاع غزة، وإنهاء الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية.

كما طالب المتظاهرون بوقف الدعم الدولي لإسرائيل في هذه الحرب التي خلّفت حتى الآن أكثر من 27 ألف شهيد ونحو 67 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.