عمران خان يعلن من سجنه فوز أنصاره في الانتخابات العامة في باكستان (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق والمسجون حاليا عمران خان، الجمعة، فوز المرشحين المدعومين من حركته في الانتخابات العامة بالبلاد وذلك في رسالة صوتية ومرئية نُشرت بتقنية الذكاء الاصطناعي على حسابه بمنصة “إكس”.

وفي الرسالة، التي عادة ما يتسلمها منه المحامين شفهيا، رفض خان ادعاء منافسه نواز شريف في وقت سابق بالفوز في الانتخابات. ودعا خان أنصاره إلى الاحتفال بالفوز الذي تحقق رغم ما وصفه بحملة القمع على حزبه.

وحتى لو تأكدت النتائج التي يتحدث عنها خان، فهذا لا يعني أن حركة الانصاف الباكستانية بزعامته ستكون قادرة على تشكيل حكومة.

وفي حال فشلت الكتل الثلاث في الحصول على غالبية مطلقة، ينبغي على الفائز أن ينسج تحالفات، ما يعني أن كل الخيارات تبقى مفتوحة بالنسبة إلى تشكيل هذا الائتلاف.

قوم کی جانب سے انتخابات میں تاریخی مقابلے، جس کے نتیجے میں تحریک انصاف کو عام انتخابات 2024 میں بے مثال کامیابی میسرآئی،کے بعد چیئرمین عمران خان کا(مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ) فاتحانہ خطاب pic.twitter.com/8yQqes4nO9 — Imran Khan (@ImranKhanPTI) February 9, 2024

وقال رئيس الوزراء السابق نواز شريف زعيم الرابطة الإسلامية الباكستانية: “ليس لدينا الغالبية لنشكل حكومة منفردين، لذا ندعو الأحزاب الأخرى والمرشحين الفائزين إلى العمل معنا”.

وعاد شريف (74 عاما) إلى باكستان في أكتوبر/تشرين الأول بعد أربعة أعوام في المنفى بلندن. ويقول مراقبون إنه يحظى بدعم الجيش.

ومُنعت “حركة الإنصاف الباكستانية” التي يتزعّمها خان من خوض الانتخابات التي جرت الخميس.

وأظهرت النتائج الأولية فوز المستقلين بـ92 مقعدا، ومعظمهم مرتبط بحزب خان، مقابل 63 مقعدا لحزب شريف.

وقالت المفوضية الانتخابية إن حزب الشعب الباكستاني حاز 50 مقعدا. وتشمل هذه النتائج 225 من 266 دائرة.

وكانت الشرطة الباكستانية قبضت على خان وأودعته السجن في 5 أغسطس/ آب 2023، بعد مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة في قضية فساد.

وفي 29 أغسطس الماضي، صدر قرار بتعليق الحكم الصادر بحق عمران خان بالسجن 3 سنوات بتهمة الفساد، كما تقرر الإفراج عنه بكفالة.

إلا أنه في 30 أغسطس، مدد القاضي مدة حبس خان، المتهم بـ”إفشاء أسرار الدولة” بناء على طلب النيابة.

كما قضت محكمة باكستانية بسجن خان، 14 سنة، وعقيلته بشرى بيبي، لإدانتهما بـ”الفساد”.

كما قضت محكمة باكستانية، في 3 فبراير/ شباط الحالي، على خان وعقيلته، بالسجن 7 سنوات لكل منهما بتهمة “الزواج غير القانوني”.