كتائب المجاهدين تكشف عن إجمالي عملياتها ضد الاحتلال منذ اندلاع الحرب على غزة (فيديو)

كشف “أبو بلال” الناطق العسكري باسم كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين، عن إجمالي العمليات العسكرية التي قامت بها الكتائب بها منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال أبو بلال في كلمة مصور، نشرتها الكتائب مساء الجمعة، “نفذ مجاهدونا في هذه المعركة ما يزيد عن 450 مهمة عسكرية شملت خوض ما يربو عن 110 اشتباكات مباشرة مع جنود وآليات العدو في محاور التقدم”.

وأضاف “تم تدمير 48 آلية صهيونية وما يزيد عن 100 عملية قصف بالهاون لآليات وجنود العدو المتوغل في غزة، بالإضافة إلى 14عملية استهداف لطائرات العدو وزوارقه البحرية وإسقاط 8 مسيرات صهيونية وعمليات أخرى”.

وخارج غزة، قال أبو بلال إن الكتائب قصفت “المغتصبات الصهيونية والمواقع العسكرية بما يزيد عن 130 رشقة صاروخية”.

وأشار إلى دور الكتائب في الضفة، قائلًا “كما كان لخلايانا المجاهدة في الضفة الكلمة المميزة في هذه المعركة حيث نفذوا ما يزيد 20 مهمة عسكرية”.

وشكك “أبو بلال”، في أرقام ضحايا الاحتلال من الجنود والآليات خلال الحرب الجارية في غزة، مؤكدًا أن العدد “أكثر بكثير مما يعلن الاحتلال”.ظ

وحركة المجاهدين، هي منشقة عن حركة “فتح”، وبثت العديد من المشاهد المصورة التي توثق عملياتها ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في أنحاء قطاع غزة.

وكان آخر عملياتها، مقطع فيديو نشرته الكتائب صباح الجمعة، حيث أعلنت قصف مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بالصواريخ.