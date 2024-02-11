القسام تنشر مشاهد للاستيلاء على طائرة “كواد كابتر” شمالي قطاع غزة (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، صورًا لاستيلائها على طائرة “كواد كابتر” إسرائيلية أثناء مهمة استخباراتية لها شمالي قطاع غزة.

من جانبها، نشرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى عبر قناتها على تليغرام مشاهد لاستهداف التجمعات العسكرية للاحتلال بقذائف الهاون من العيار الثقيل شرقي جباليا وغزة.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت بقذائف الهاون “تجمعًا لجنود العدو وآلياته شرق مخيم المغازي”.

وأعلنت السرايا عن تمكن مقاتليها، اليوم الأحد، من “استهداف قوة صهيونية بقذيفة (RPG) كانت متحصنة بأحد المنازل في بلوك (ج) وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح”.

وأضافت عبر قناتها على تليغرام أنها “قصفت تمركزًا لجنود العدو في محيط منطقة الحاووز بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60، واشتبكت مع جنود العدو وآلياته بالأسلحة الرشاشة وقنابل (برق) المضادة للأفراد”.