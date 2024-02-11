سرايا القدس تشتبك مع قوات الاحتلال وتستهدف قوة متحصنة داخل منزل (فيديو)

قالت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة “الجهاد”، إنها قصفت تجمعًا لجنود قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

ونشرت سرايا القدس، مساء الأحد، مشاهد لما قالت إنه استهداف “قوة صهيونية متحصنة بأحد المنازل في بلوك (ج) غرب خان يونس” بقذيفة (آر بي جي).

كما أعلنت سرايا القدس في بيان منفصل عن استهداف “آلية عسكرية صهيونية في محور التقدم جنوب غرب خان يونس” بقذيفة (آر بي جي RPG).

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ضابط من كتيبة الهندسة 603، وضابط وجندي من قوات المظليين بجراح خطرة خلال المعارك في جنوبي قطاع غزة، أمس السبت.