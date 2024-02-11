شاهد: لحظة تفجير الاحتلال لمربع سكني في محيط مستشفى ناصر

فجّر الاحتلال الإسرائيلي مربعًا سكنيًا في محيط مستشفى ناصر في خان يونس وسط قطاع غزة، صباح اليوم الأحد.

وحصلت الجزيرة مباشر، على مشاهد صورها طبيب بالمستشفى، توثق لحظة التفجير من قبل الوحدة الهندسية التابعة لجيش الاحتلال.

وأحدث الانفجار صوتًا مدويًا، فيما تصاعدت أعمدة الدخان بكثافة من موقع التفجير.

وليست هذه المرة الأولى التي ينسف فيها الاحتلال مربعًا سكنيًا في محيط المستشفى إذ سبق وفجّر الاحتلال، قبل أسبوع، مربعًا سكنيًا في منطقة جورة العقاد، الواقعة شمالي المستشفى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيدا و 173 إصابة.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وحتى الأحد، خلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة “28 ألفا و176 شهيدًا و67 ألفا و784 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا للسلطات الفلسطينية، كما تسببت في دمار هائل وأزمة إنسانية كارثية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع، بحسب الأمم المتحدة.