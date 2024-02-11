غزة.. مسنة نازحة تتمنى الموت (فيديو)

قالت فلسطينية مسنّة في قطاع غزة للجزيرة مباشر إنهم لا يجدون قوت يومهم من مأكل ومشرب، مشتكية من الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة مع تواصل الحرب الإسرائيلية لليوم 128.

وتمنّت المرأة الموت، مفضلة ذلك على الحياة في ظل الأوضاع المأساوية التي يعانون منها في مناطق النزوح، واصفة ما حل بها والفلسطينيين بالدمار الشامل خاصة مع انعدام أساسيات الحياة من مسكن وكهرباء وغذاء وماء.

وأضافت أن القصف استهدف عائلتها ولم يميّز بين كبير وصغير، ما أدى لإصابتها وإصابة معظم أفراد أسرتها، لا سيما الأطفال منهم.

يذكر أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وخلّفت حتى اليوم أكثر من 28176 شهيدًا و67784 مصابًا، معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين، فضلًا عن استهداف مستشفيات القطاع والمراكز الصحية والكوادر الطبية وطواقم الإسعاف بشكل مباشر وغير مباشر، ما أدى لكارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمار هائل للبنية التحتية في مدن القطاع جميعها.

يجدر الذكر كذلك، أن هذا العدوان على القطاع مستمر رغم التحذيرات الدولية والأممية من التداعيات الإنسانية الكارثية الوشيكة، خاصة مع وقف تمويل دول عدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”.