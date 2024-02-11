مشاهد لقنص قوات الاحتلال طفلا وفتاة بحي الشيخ رضوان شمال غرب غزة (فيديو)

حصلت الجزيرة على مشاهد حصرية، توثق قنص قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنيين في حي الشيخ رضوان شمال غرب غزة قبل انسحابها منه.

وتُظهر الصور اللحظات الأولى لتعرُّض طفل وفتاة لإطلاق نار مباشر من قناصة إسرائيليين كانوا يتمركزون على مسافة قريبة من موقع سيرهما عند مفترق “أبو أسكندر” بحي الشيخ الرضوان في غزة.

وبسبب غزارة إطلاق النار من القناصة، قام الأهالي بسحب جثمان الطفل عن طريق لوح من الخشب، بينما لم يستطيعوا سحب جثمان الفتاة.

وأفادت مصادر عائلية بأن الحادث وقع يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وكان ضحيتها الطفل عماد حازم أبو القرع (4 سنوات) والفتاة هديل هارون أبو القرع (20 عامًا) وهي طالبة في السنة الأولى بكلية الطب، وكلاهما أبناء عمومة.

وكانت هديل تصطحب ابن عمها عماد، للذهاب إلى متجر مجاور للحصول على الطعام.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 28176 شهيدًا و67784 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية.