سياسة

مقتل ضباط إماراتيين وآخر بحريني في هجوم بمقديشو

عناصر من قوات الدفاع الإماراتية
عناصر من قوات الدفاع الإماراتية (مواقع التواصل)
11/2/2024-|آخر تحديث: 11/2/202401:32 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن الصومال، مساء السبت “مقتل ضباط إماراتيين مشاركين في إعادة بناء الجيش الصومالي” إثر “هجوم إرهابي” في العاصمة مقديشو، وهو ما أكدته وزارة الدفاع الإمارتية.

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، خلال زيارة المستشفى الذي استقبل الضباط الإماراتيين الذين أصيبوا في الهجوم على معسكر الجنرال غورد “نقدّم تعازينا لحكومة وشعب الإمارات الذين فقدوا أرواح جنودهم في الهجوم الإرهابي في مقديشو”.

وأضاف “هؤلاء الضباط جاؤوا إلى بلادنا للمشاركة في إعادة بناء القوات المسلحة الصومالية”.

وأدان الرئيس الصومالي “هذا العمل الذي أودى بحياة هؤلاء الضباط”، مؤكدًا أنهم “كرسوا وقتهم من أجل الشعب والحكومة الصومالية”.

ودعا الرئيس الصومالي الجهات المعنية إلى التحقيق فورًا في الحادث.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مقتل “3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة 2 آخرين جراء عمل إرهابي في الصومال”.

 

وأفادت الوزارة بأن دولة الإمارات تواصل التنسيق والتعاون مع الحكومة الصومالية في التحقيق بشأن “العمل الإرهابي الآثم”.

ويخوض الصومال منذ سنوات حربًا ضد حركة الشباب، التي أُسست مطلع 2004، وتتبع فكريًّا تنظيم “القاعدة”، وتبنت عمليات عديدة أودت بحياة مئات الأشخاص.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر