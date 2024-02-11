مقتل ضباط إماراتيين وآخر بحريني في هجوم بمقديشو

أعلن الصومال، مساء السبت “مقتل ضباط إماراتيين مشاركين في إعادة بناء الجيش الصومالي” إثر “هجوم إرهابي” في العاصمة مقديشو، وهو ما أكدته وزارة الدفاع الإمارتية.

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، خلال زيارة المستشفى الذي استقبل الضباط الإماراتيين الذين أصيبوا في الهجوم على معسكر الجنرال غورد “نقدّم تعازينا لحكومة وشعب الإمارات الذين فقدوا أرواح جنودهم في الهجوم الإرهابي في مقديشو”.

وأضاف “هؤلاء الضباط جاؤوا إلى بلادنا للمشاركة في إعادة بناء القوات المسلحة الصومالية”.

وأدان الرئيس الصومالي “هذا العمل الذي أودى بحياة هؤلاء الضباط”، مؤكدًا أنهم “كرسوا وقتهم من أجل الشعب والحكومة الصومالية”.

ودعا الرئيس الصومالي الجهات المعنية إلى التحقيق فورًا في الحادث.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مقتل “3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة 2 آخرين جراء عمل إرهابي في الصومال”.

تعلن وزارة الدفاع عن استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة 2 آخرين اثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات… pic.twitter.com/0LSUpEJPkE — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) February 10, 2024

وأفادت الوزارة بأن دولة الإمارات تواصل التنسيق والتعاون مع الحكومة الصومالية في التحقيق بشأن “العمل الإرهابي الآثم”.

ويخوض الصومال منذ سنوات حربًا ضد حركة الشباب، التي أُسست مطلع 2004، وتتبع فكريًّا تنظيم “القاعدة”، وتبنت عمليات عديدة أودت بحياة مئات الأشخاص.