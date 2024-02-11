نازحون في غزة ضاقت بهم الأرض ووسعتهم أقفاص الدواجن (فيديو)
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11/2/2024
حوّل نازحون في قطاع غزة أقفاص مزرعة دواجن في مدينة رفح إلى أسرة للنوم، وخزانات لحفظ ما تبقى من ملابسهم.
وقال أحد النازحين، في مقطع “فيديو” متداول، إنهم ينامون في أوضاع مزرية لم يكن يتخيل أبدًا أن تحدث في أسوأ الظروف.
وقال آخر إنهم من سكان حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، ونزحوا بعد تدمير قوات الاحتلال للحي إلى منطقة الزوايدة، قبل أن ينزحوا مرة أخرى إلى رفح.
وأضاف أنه رغم سوء الأوضاع وصعوبتها إلا أنها تعد أفضل مقارنة بغيرهم من النازحين ممن ينامون على الأرض وسط مياه الأمطار.
المصدر : الجزيرة مباشر