وفاة 3 مرضى إثر منع جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول الأكسجين لمستشفى بغزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، وفاة 3 مرضى في مستشفى الأمل التابعة لها بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بسبب منع الجيش الإسرائيلي دخول الأكسجين إلى المستشفى.

وقالت الجمعية، في بيان، إن منع الاحتلال دخول الأكسجين لمستشفى الأمل منذ نحو أسبوع أدى إلى استشهاد 3 مرضى.

وأضافت: “قوات الاحتلال دمرت أجهزة طبية داخل المستشفى واعتدت على الأطقم الطبية واعتقلت 9 أشخاص منهم”.

وذكرت أن 40 نازحا من أصل 7 آلاف لا يزالون داخل مستشفى الأمل وهم عرضة للموت، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية تطلق النار على المستشفى بشكل متواصل وتمنع حركة الناس حولها.

ونفت الجمعية إدخال القوات الإسرائيلية أي أجهزة طبية إلى المستشفى.

وحث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس السبت، إسرائيل على إطلاق سراح المرضى والعاملين الصحيين في مستشفى الأمل بمدينة خان يونس على الفور.

وأعرب غيبريسوس، في تغريدة له عبر منصة إكس عن قلقه البالغ إزاء تقارير مداهمة مستشفى الأمل في خان يونس، واعتقال عاملين صحيين ومرضى وإلحاق أضرار بالمنشأة، ومصادرة أصولها ومتعلقات شخصية. وشدد على ضرورة حماية الرعاية الطبية في جميع الأوقات.

