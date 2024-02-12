إلى أين يذهب الناس في رفح؟ أسئلة مفاجئة لنتنياهو والرد صادم (شاهد)

تعرض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأسئلة متوالية بشأن الاجتياح البري المزمع لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال نتنياهو، خلال مقابلة مع شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، أمس الأحد “سنسيطر على كتائب حماس الباقية في رفح، وهي المعقل الأخير، سنفعل ذلك بينما سنوفر ممرًّا آمنًا للسكان المدنيين حتى يمكنهم المغادرة”.

وباغته المُحاور بسؤال حول المكان المفترض أن يتوجه إليه الفلسطينيون هناك، ليردّ نتنياهو بأنهم “يعملون على وضع خطة تفصيلية” لم يوضّحها، متابعًا “هذا جزء من جهدنا الحربي لإبعاد المدنيين عن الضرر. وهذا جزء من جهود حماس لإبقائهم في طريق الضرر”.

وأضاف “هؤلاء الذين يقولون إنه لا يتعين علينا أن ندخل رفح، تحت أي ظروف، فهم في الأساس يقولون اخسروا الحرب وأبقوا حماس هناك”.

وجدد نتنياهو، تأكيده أنهم سيهاجمون رفح الواقعة على الحدود مع مصر، التي وصفها بأنها المعقل الأخير لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، ولم يقدم معلومات مفصّلة حول موعد تنفيذ الهجوم البري.

وتمثّل رفح الملاذ الأخير للنازحين في القطاع المكنوب، وفيها حاليا أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني، بينهم مليون و300 ألف نزحوا من محافظات أخرى تحت وطأة القصف العنيف، وطالما ادّعى جيش الاحتلال منذ بدء عمليته البرية أنها ضمن “المناطق الآمنة” ودعا سكان القطاع إلى التوجه إليها.

ويشنّ جيش الاحتلال، منذ فجر اليوم الـ129 من العدوان الإسرائيلي على غزة، سلسلة غارات “عنيفة جدًّا” على مناطق متفرقة من مدينة رفح جنوبي القطاع، مستهدفة المدنيين والمستشفيات؛ مما خلّف عشرات الشهداء والجرحى.