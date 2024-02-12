“إصابة دقيقة ومباشرة”.. الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أمريكية في البحر الأحمر (فيديو)

توعّدت جماعة الحوثي بتنفيذ المزيد من العمليات ردًّا على المجارز الإسرائيلية في غزة

قالت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الاثنين إنها استهدفت بالصواريخ سفينة أمريكية في البحر الأحمر، وأصابتها إصابة “دقيقة ومباشرة”.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع -في كلمة متلفزة- إن الجماعة قامت باستهدافِ سفينةِ “ستار آيرس” (Star Iris) الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابةُ دقيقةً ومباشرة.

وأكد المتحدث العسكري استمرار الجماعة في “تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقفِ العدوان ورفعِ الحصار عن الشعب الفلسطينيّ في قطاع غزة”.

وتوعّد بأن الجماعة “لن تترددَ في تنفيذ المزيد من العمليات ردًّا على الجرائم الصهيونية بحقِ إخواننا في قطاع غزة وكذلك ردًّا على العدوان الأمريكيّ البريطانيّ المستمر على بلدنا العزيز”.

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم قال تعالى: ( الَّذِينَ آَمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا )صدقَ اللهُ… pic.twitter.com/eF9vxBVzMy — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 12, 2024

وكانت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية قد ذكرت أن ناقلة بضائع مملوكة لجهة يونانية وترفع علم جزر مارشال استُهدفت بصواريخ في حادثين منفصلين أثناء إبحارها في باب المندب.

وأضافت الشركة أن ناقلة البضائع السائبة أصيبت ولحقت أضرار بجانبها الأيمن.

وتضامنًا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع عام 2024، يشنّ تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردًّا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل بردّ من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديًّا لافتًا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها أصبحت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.