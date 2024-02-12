اتحاد المحامين العرب: الجنائية الدولية قبلت دعوانا ضد إسرائيل وأعددنا ملفا بكل جرائمها

أعلن الأمين العام للاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بن عيسى، أن المحكمة الجنائية الدولية قبلت تسجيل دعوى الاتحاد ضد الاحتلال.

وأوضح بن عيسى في كلمة له عبر تقنية “زوم” خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “من أجل فلسطين” الذي نظمته منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، برام الله، أن الأمانة العامة للاتحاد بالتنسيق مع نقابة المحامين الفلسطينيين، رصدت كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي وجاهزة في ملف للمرافعة أمام المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة الاحتلال على ما “اقترفه ويقترفه من جرائم بشعة بحق الشعب الفلسطيني لإبادته”.

وأشار إلى أن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب كانت داعمة ومساندة للموقف التاريخي لدولة جنوب إفريقيا المناصر للقضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية.

وقال بن عيسى، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي هدد بمواصلة العدوان والتجهيز لعملية عسكرية في رفح، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه تجاوزات الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى توسيع رقعة الحرب في المنطقة، وذلك “تحت مرأى ومسمع وحماية من الولايات المتحدة التي تدعي أنها راعية السلام في العالم”.

وبناء على دعوى قدمتها جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل “بالإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني”، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل، باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وإلزام إسرائيل برفع تقرير إلى المحكمة في غضون شهر بشأن التدابير المؤقتة.

ولاقى قرار المحكمة الدولية ترحيبًا دوليًّا وإقليميًّا، بما في ذلك ترحيب حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكن حركة الجهاد الإسلامي حذرت من استغلال إسرائيل عدم صدور قرار من المحكمة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ما يتيح لها “التصرف كما تشاء”.