الاحتلال يأمر بإخلاء مدارس إيواء النازحين قرب مجمع ناصر الطبي في خان يونس (فيديو)

قالت مصادر للجزيرة مباشر، اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أمرت بإخلاء مدارس إيواء النازحين المحيطة بمستشفى ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت صور حصلت عليها الجزيرة مباشر، قصفًا عنيفًا وتبادلًا لإطلاق النار في محيط مستشفى ناصر الطبي مع تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف.

كما أظهرت الصور عشرات النازحين وهم يحملون ما تيسر لهم من المتاع وهم يخرجون من المدارس المحيطة بالمستشفى ومعظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

لا أحد يستطيع التحرك

وأفادت وزارة الصحة في غزة اليوم بأن قناصة الاحتلال قتلت 7 مواطنين وأصابت 14 من الطواقم والنازحين داخل ساحات مجمع ناصر الطبي، وبأن لا يستطيع أحد التحرك في ساحات المجمع.

وأشارت إلى سقوط الأسقف المعلقة في أقسام المبيت والعمليات نتيجة الانفجارات المحيطة بالمجمع، وأكدت نفاد الطعام لدى الطواقم والمرضى والنازحين بداخله.

وشنّ طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية سلسلة غارات مكثّفة على مناطق متفرقة بمدينة رفح؛ مما خلّف أكثر من مئة شهيد، وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مجازر الاحتلال في رفح تعد استمرارًا لحرب الإبادة الجماعية ومحاولات التهجير القسري.

وتمثّل رفح الملاذ الأخير للنازحين في القطاع المنكوب وتضم 1.4 مليون فلسطيني بينهم مليون و300 ألف نازح من محافظات أخرى، وطالما ادّعى جيش الاحتلال منذ بدء عمليته البرية أنها ضمن “المناطق الآمنة” ودعا سكان القطاع إلى التوجه إليها.