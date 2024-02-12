جيش الاحتلال يعلن “تحرير أسيرين” في رفح ويكشف تفاصيل العملية (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال “تحرير” أسيرين إسرائيليين -من أصول أرجنتينية- خلال عمليّة له في رفح جنوبي قطاع غزّة والتي تتعرض منذ ليل الأحد لقصف مكثّف خلّف عشرات الشهداء والمصابين.

وقال الجيش في بيان إنه “تمت استعادة فرناندو سيمون مرمان (60 عامًا) ولويس هار (70 عامًا) خلال عمليّة ليليّة في رفح نفّذها بشكل مشترك كلّ من الجيش والشين بيت (الأمن الداخلي) والشرطة الإسرائيليّة”.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن العملية “المعقدة جدًا” جرت تحت إطلاق نار واستمرت نحو ساعة، ونقلت عن المتحدث العسكري أن القوة وصلت متخفّية إلى منزل في الطابق الثاني لمبنى في قلب رفح واقتحمته بعد تفجير الباب، واشتبكت مع آسريهما المسلحين الثلاثة فقتلتهم.

פרטים נוספים על המבצע לשחרור מרמן והר: לוחמים פשטו על המבנה בפאתי רפיח בו הוחזקו החטופים; נערכו חילופי אש עם מחבלים במהלך החילוץ, חיל האוויר תקף באזור במקביל@Doron_Kadosh https://t.co/JzpEGKjTYC — גלצ (@GLZRadio) February 12, 2024

وأضاف أن الأسيرين “تم اختطافهما في 7 أكتوبر/تشرين الأول من كيبوتس (مستوطنة) نير إسحاق من قبل حماس (حركة المقاومة الإسلامية) وتم احتجازهما في رفح”.

وذكر أن سلاح الجو “استهدف بغارات مكثّفة عشرات الأهداف التابعة لكتيبة الشابورة التابعة لحماس، وذلك لتمكين القوة من الانتقال إلى المهبط الخاص الذي أقيم لإعادة المختطفين المحررين إلى داخل إسرائيل”.

وقال بيان صادر عن مستشفى إنه تم نقل الأسيرين إلى مستشفى شيبا وسط إسرائيل وأكد الأطباء أنهما في “حالة جيدة”.

כשמסביב מחבלים חמושים: הכוחות הגיעו בחשאי לדירה בקומה שנייה בלב רפיח, הסתערו – ושלפו את החטופים | כל הפרטים על החילוץ הדרמטי >>> https://t.co/8D3gx8Pyq1 — כאן חדשות (@kann_news) February 12, 2024

ونقل موقع (أكسيوس) الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين أن جيش الاحتلال نفّذ عملية الإنقاذ في رفح “بعد أسابيع من العمل بناء على معلومات استخباراتية”.

وذكروا أن “القوات الجوية الإسرائيلية شنت غارات مكثفة لتشتيت الانتباه لتتمكن من إخراج الرهينتين من غزة”، وأن “إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية بنجاح عملية استعادة الرهينتين”.

🚨🚨🚨Israeli military rescues two hostages in special operation in Gaza's Rafah. All the details about the dramatic developments in my story on @axios https://t.co/P6VrHBwHka — Barak Ravid (@BarakRavid) February 12, 2024

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب سلسلة غارات إسرائيليّة ليليّة على رفح خلّفت أكثر من 50 شهيدًا وعشرات المصابين، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وتمثّل رفح الملاذ الأخير للنازحين في القطاع المنكوب وتضم 1.4 مليون فلسطيني بينهم مليون و300 ألف نازح من محافظات أخرى، وطالما ادّعى جيش الاحتلال منذ بدء عمليته البرية أنها ضمن “المناطق الآمنة” ودعا سكان القطاع إلى التوجه إليها.