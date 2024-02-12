جيش الاحتلال يعلن “تحرير أسيرين” في رفح ويكشف تفاصيل العملية (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال “تحرير” أسيرين إسرائيليين -من أصول أرجنتينية- خلال عمليّة له في رفح جنوبي قطاع غزّة والتي تتعرض منذ ليل الأحد لقصف مكثّف خلّف عشرات الشهداء والمصابين.

وقال الجيش في بيان إنه “تمت استعادة فرناندو سيمون مرمان (60 عامًا) ولويس هار (70 عامًا) خلال عمليّة ليليّة في رفح نفّذها بشكل مشترك كلّ من الجيش والشين بيت (الأمن الداخلي) والشرطة الإسرائيليّة”.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن العملية جرت تحت إطلاق نار واستمرت نحو ساعة، ونقلت عن المتحدث العسكري أن القوة وصلت متخفّية إلى منزل في الطابق الثاني لمبنى في قلب رفح واقتحمته بعد تفجير الباب، واشتبكت مع آسريهما المسلحين الثلاثة فقتلتهم.

פרטים נוספים על המבצע לשחרור מרמן והר: לוחמים פשטו על המבנה בפאתי רפיח בו הוחזקו החטופים; נערכו חילופי אש עם מחבלים במהלך החילוץ, חיל האוויר תקף באזור במקביל@Doron_Kadosh https://t.co/JzpEGKjTYC — גלצ (@GLZRadio) February 12, 2024

وقال بيان صادر عن مستشفى إنه تم نقل الأسيرين إلى مستشفى شيبا وسط إسرائيل وأكد الأطباء أنهما في “حالة جيدة”.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب سلسلة غارات إسرائيليّة ليليّة على رفح خلّفت أكثر من 50 شهيدًا وعشرات المصابين، بحسب وزارة الصحة في غزة.

ورفح تمثّل آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب وتضم 1.4 مليون فلسطيني بينهم مليون و300 ألف نازح من محافظات أخرى، وطالما ادّعى جيش الاحتلال منذ بدء عمليته البرية أنها ضمن “المناطق الآمنة” ودعا سكان القطاع إلى التوجه إليها.