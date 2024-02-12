حميدتي في تسجيل صوتي: لهذا السبب خرجنا من الخرطوم

قال قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن قواته خرجت من العاصمة السودانية الخرطوم “لصدقها في التوصل للسلام”.

وأضاف في تسجيل نشره على “إكس” الأحد، “اخترنا السلام ولسنا ضعفاء وإذا اختار الجيش الحرب فمستعدون لحسمها والحرب فرضت علينا”.

ورأى أن قواته حققت انتصارات في أم درمان وبابانوسا بولاية غرب كردفان، لافتا إلى أن ينتظر مزيدا من الانتصارات في الأيام المقبلة.

ومخاطبا الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، قال حميدتي إن ” طائراتكم ومسيراتكم التي أتيتم بها أسقطناها وستنتهي”.

ووجه رسالة إلى قواته في الميدان، وقال “قريبا سأكون معكم في الميدان وهذه المرة المعركة ستختلف والنصر قريب”.

واعتبر أنه يحاربون من “المجرمين”، مهددا كل من يرتكب جرما من قواته بتقديمه للمحاكمة.

وختم رسالته لقواته بإشارته إلى “ضرورة حماية المواطن الذي فقد كل شيء”.

رسالتي للشعب السوداني ولاشاوس قواتنا بمناسبة الانتصارات العظيمة على الفلول في أمدرمان وجميع الجبهات pic.twitter.com/5IE0LwOCB7 — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) February 11, 2024

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، حربا خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.