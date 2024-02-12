شاهد ما فعله الاحتلال بمدرسة في خان يونس

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار والخراب التي خلّفها جيش الاحتلال في مدرسة العودة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد انسحاب الآليات الإسرائيلية من المكان.

فقد أحرق جنود الاحتلال أجزاء واسعة من المدرسة، ودمروا بالقذائف والقصف أجزاء أخرى.

ويتخذ مئات آلاف الفلسطينيين الذين نزحوا من شمالي القطاع، من المدارس ملاجئ لهم باعتبارها مناطق آمنة، لكن الاحتلال لا يلقي اعتبارًا للقانون الدولي الإنساني الذي يمنع استهداف المدارس والمستشفيات أثناء الحروب.

كما استهدف الاحتلال محيط المدرسة، وجرفه كله، ليصعّب تحرك السيارات هناك، وهو ما فعله في عشرات الأحياء التي وصلت إليها الآليات الإسرائيلية.

وحتى أمس الأحد، خلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة “28 ألفًا و340 شهيدًا و67 ألفًا و984 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء”، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقًا للسلطات الفلسطينية، كما تسببت في دمار هائل وأزمة إنسانية كارثية غير مسبوقة، مع شحّ إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع، بحسب الأمم المتحدة.