سياسة|قطاع غزة

فلسطينيون يبحثون عن أقربائهم المفقودين في غزة (فيديو)

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12/2/2024-|آخر تحديث: 13/2/202401:20 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

ناشد عدد من الفلسطينيين عبر شاشة الجزيرة مباشر الجهات المختصة مساعدتهم في البحث عن أقربائهم بعد فقدانهم جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 129 يومًا.

وأكد عدد منهم عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر محاولاتهم المتكررة للتواصل مع الصليب الأحمر في القطاع للمساعدة في البحث عن المفقودين من ذويهم دون جدوى، وبلا أي نتائج حتى الآن.

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كما أشار بعضهم ممن يعيشون في الخارج إلى أنهم فقدوا الاتصال مع أقربائهم منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إثر انقطاع وسائل الاتصال في القطاع، مؤكدين فشل محاولاتهم المستمرة للتواصل معهم.

العدوان الإسرائيلي المتواصل أجر الآلاف من سكان خان يونس على النزوح من ديارهم
العدوان الإسرائيلي المتواصل أجبر الآلاف من سكان خان يونس على النزوح من ديارهم (رويترز)

ويتعرض قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب مدمرة، خلّفت حتى الآن 28 ألفًا و340 شهيدًا و67 ألفًا و984 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، حسب آخر إحصائية للسلطات الفلسطينية في القطاع، كما تسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، لا سيما مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع، حسب الأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر