فلسطينيون يبحثون عن أقربائهم المفقودين في غزة (فيديو)

ناشد عدد من الفلسطينيين عبر شاشة الجزيرة مباشر الجهات المتخصصة مساعدتهم في البحث عن أقربائهم بعد فقدانهم جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 129 يومًا.

وأكد عدد منهم عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر محاولاتهم المتكررة للتواصل مع الصليب الأحمر في القطاع للمساعدة في البحث عن المفقودين من ذويهم دون جدوى، وبلا أي نتائج حتى الآن.

كما أشار بعضهم ممن يعيشون في الخارج إلى أنهم فقدوا الاتصال مع أقربائهم منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إثر انقطاع وسائل الاتصال في القطاع، مؤكدين فشل محاولاتهم المستمرة للتواصل معهم.

ويتعرض قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب مدمرة، خلّفت حتى الآن 28 ألفًا و340 شهيدًا و67 ألفًا و984 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، حسب آخر إحصائية للسلطات الفلسطينية في القطاع، كما تسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، لا سيما مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع، حسب الأمم المتحدة.