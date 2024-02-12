فلسطينيون يروون للجزيرة مباشر هجوم الاحتلال لـ”تحرير أسيرين” في رفح (فيديو)

قال شهود عيان للجزيرة مباشر إنهم كانوا نائمين عندما سمعوا صوت إطلاق رصاص كثيف وسط تحليق لعدد من المروحيات والمسيّرات وعمليات قصف شديدة.

وذكر أحد شهود العيان أن المنزل الذي قالوا إن الأسرى كانوا داخله دُمر بشكل كامل، مضيفا أنه لم يسبق له أن شهد دمارا مثلما هو الحال في هذه الحرب.

ورصدت جولة للجزيرة مباشر في المنطقة حفرا شديدة العمق في شوارع المنطقة المحيطة بالمنزل، الذي تحول إلى كومة من الركام.

وقال شاهد عيان آخر للجزيرة مباشر إن قوات الاحتلال قصفت مربعا كاملا لمنازل المدنيين.