مقتل اثنين من “الكوماندوز” الإسرائيلي في معارك جنوبي قطاع غزة

بذلك يرتفع العدد المعلن لقتلى جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر إلى 566

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل اثنين من لواء “الكوماندوز” وإصابة 3 بجروح خطيرة في المعارك البرية جنوبي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن الرائد عدي إلدور (21 عامًا) من حيفا، والرائد احتياط ألون كلاينمان (21 عامًا) من تل أبيب في وحدة ماجلان بلواء الكوماندوز، قُتلا بمعارك في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

שני חיילי צה"ל נפלו בקרבות ברצועה: רס"ל עדי אלדור, בן 21 מחיפה, ורס"ל אלון קליינמן, בן 21 מת"א pic.twitter.com/eWLXNVm5OS — גלצ (@GLZRadio) February 12, 2024

كما أشار الجيش إلى إصابة جنديين من وحدة الكوماندوز بجروح خطيرة خلال المعارك.

وذكر أن جندي احتياط أصيب بجروح خطرة في حادث سيارة جنوب إسرائيل دون مزيد من التفاصيل.

ووفقًا لمعطيات جيش الاحتلال، فإنه بذلك يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى المعلن منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 566 بينهم 229 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.