ملك الأردن يشارك في إنزال جوي لمساعدات فوق غزة (فيديو)

نشرت قناة أردنية مقطع “فيديو” لما قالت إنه لمشاركة الملك عبد الله الثاني في عملية الإنزال الجوي الأخير للمساعدات على قطاع غزة.

ويظهر العاهل الأردني في المقطع، الذي نشرته قناة “المملكة” مساء الأحد، وهو يرفع قبضته في الهواء بعد إنزال أحد الصناديق التي تحوي المساعدات، قبل أن يرفع إبهاميه إلى أفراد الجيش الأردني على متن الطائرة.

شاهد | مقطع مصور متداول يظهر مشاركة الملك عبدالله الثاني في الإنزال الجوي الأخير للمساعدات على قطاع غزة #الأردن #فلسطين #غزة #هنا_المملكة pic.twitter.com/DzkoMO8tfv — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) February 11, 2024

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” الثلاثاء الماضي، أن الجيش الأردني نفّذ بالتعاون الجيش الهولندي، مساء الاثنين الماضي، “إنزالين جويين مشتركين من خلال طائرات من نوع c130 على محيط المستشفى الميداني الأردني غزة/ 77 شمالي قطاع غزة”.

وأضافت أن المساعدات تشمل “مواد إغاثية وإنسانية وطبية”، موضحة أنه تم وضع المساعدات داخل “صناديق مزودة بمظلات موجهة بنظام (جي بي إس)”.

وسبق أن شاركت الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني، التي تحمل رتبة ملازم أول/طيار في سلاح الجو الملكي الأردني، في عملية إنزال جوي لمواد ومستلزمات طبية بوساطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأسس المستشفى الميداني الأردني في غزة عام 2009، ويدار المستشفى من خلال طواقم طبية وفنية وإدارية تبدل كل 3 أشهر بطاقم جديد، كما يزوّد مع بداية كل مهمة بالمستلزمات الطبية والعلاجية لإدامة عمله.