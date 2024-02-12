“نأكل طعام الدواب”.. فلسطينية توجه رسالة للدول العربية (فيديو)

تعاني عائلة المواطن الفلسطيني المقعد أبو مصطفى أبو وردة من جباليا في قطاع غزة أسوأ أيام حياتها مع انعدام أساسيات العيش الأولية في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 128 يومًا.

عاد أبو وردة لمنزله الذي دمره القصف ليعيش تحت سقف آيل للسقوط على رؤوس عائلته في أي لحظة، بعد أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي كل مكان لجأ إليه نازح مع عائلته.

تقول أم مصطفى للجزيرة مباشر إنها فقدت ابنتها التي استشهدت في العدوان الإسرائيلي، وتضيف أنهم اضطروا لأكل طعام الدواب في ظل انعدام المواد الغذائية ومياه الشرب والكهرباء، مناشدة الدول العربية التدخل للمساعدة، لا سيما للأطفال والنازحين المدنيين في القطاع.

وتعاني أسرة أبو وردة من حالات عدة للإعاقات البدنية من الأبناء والأسرة، ما يزيد من صعوبة معاناتهم وحركتهم بعد أن فرقتهم الحرب الإسرائيلية التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول مخلّفة أكثر من 28176 شهيدًا و67784 مصابًا، معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين بحسب المصادر الفلسطينية، ناهيك مما تصفه منظمات دولية وأممية بالكارثة الإنسانية غير المسبوقة فضلًا عن الدمار الهائل للبنية التحتية واستهداف المستشفيات والكوادر الطبية في القطاع المحاصر.