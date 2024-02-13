اشتعال النيران في ناقلة جند إسرائيلية غربي غزة (فيديو)

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، أنها استهدفت جنودًا وآليات للاحتلال الإسرائيلي غرب غزة.

ونشرت سرايا القدس عبر قناتها على تليغرام مقطعا مصورا يظهر قيام مقاتليها برصد واستطلاع ناقلة جند أثناء تقدمها في شارع الشهداء غرب غزة، واستهدافها بقذيفة “آر بي جي” واشتعال النيران في الناقلة المستهدفة.

وتظهر الصور أيضا رصد واستطلاع مقاتلي السرايا قوة مشاة من الاحتلال الإسرائيلي واستهدافها بقذائف الهاون عيار 60 غرب غزة.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت حتى أمس الاثنين 28473 شهيدا و68146 مصابا، 70% منهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.