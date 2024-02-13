“اطلعوا برّه يا حيوانات”.. ضابط إسرائيلي يهدد المحاصرين في مجمع ناصر الطبي في خان يونس (فيديو)
هدد ضابط إسرائيلي المحاصرين في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وشتمهم ووصفهم بالحيوانات.
وفي تسجيل متداول، تظهر دبابة إسرائيلية أمام المجمع الطبي، وبداخلها ضابط يشتم المرضى والأطباء ويقول “اطلعوا برّه يا حيوانات”.
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تعامل الضابط بهذه الطريقة لم يكن الأول، بل سبقه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.
وقال غالانت في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي “نفرض حصارا كاملا على مدينة غزة، لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق، نحن نحارب حيوانات بشرية، ونتصرف وفقا لذلك”.
"اطلعوا بره يا حيوانات"
ضابط إسرائيلي يهدد المحاصرين في مجمع ناصر الطبي ويشتمهم#الجزيرة_مباشر | #فلسطين | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/GAvF7jg1uY
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 13, 2024
الحصار مستمر
ولا يزال الجيش الإسرائيلي يحاصر مجمع ناصر الطبي، ويطلب من النازحين داخله إخلاءه.
وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت صواريخ من مسيّرات “كواد كابتر” باتجاه النازحين، وتطالبهم بمغادرة المستشفى على الفور.
وأشاروا إلى “وجود عدد من الشهداء والمصابين في محيط المستشفى، حيث يصعب على الطواقم الطبية نقلهم، بسبب إطلاق الجيش الإسرائيلي النار بشكل كثيف”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة استشهاد وإصابة نازحين بإطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليهم لدى خروجهم من مستشفى ناصر بمدينة خان يونس.