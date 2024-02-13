القيادة المركزية الأمريكية: الحوثيون استهدفوا سفينة متجهة لإيران

قال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن جماعة الحوثي في اليمن أطلقوا صاروخين أمس الاثنين على سفينة شحن متجهة إلى إيران في البحر الأحمر، مما ألحق أضرارا طفيفة بالسفينة دون وقوع إصابات.

وقالت مصادر بقطاع الشحن إن الهجوم الذي وقع في وقت مبكر من صباح أمس يمثل المرة الأولى على ما يبدو التي يستهدف فيها الحوثيون سفينة متجهة إلى إيران منذ بدء هجماتهم على حركة الشحن الدولي تضامنا مع الفلسطينيين على خلفية الحرب على غزة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعي إكس “مسلحو حركة الحوثي المدعومون من إيران أطلقوا صاروخين من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن باتجاه باب المندب”.

وأضافت “أطلق الصاروخان باتجاه السفينة ستار أيريس، وهي سفينة شحن مملوكة ليونانيين وترفع علم جزر مارشال كانت تعبر البحر الأحمر محملة بذرة من البرازيل”.

Houthi Attack in Bab al-Mandeb On Feb. 12 from 3:30 to 3:45 a.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi militants fired two missiles from Houthi-controlled areas of Yemen toward the Bab al-Mandeb. Both missiles were launched toward MV Star Iris, a Greek-owned, Marshall… pic.twitter.com/vfihRaw0rr — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 13, 2024

وقال مسؤولون بالقيادة المركزية على منصة إكس “أفادت التقارير الواردة من السفينة بأنها صالحة للإبحار مع حدوث أضرار طفيفة وعدم وقوع إصابات بين أفراد الطاقم. جدير بالذكر أن وجهة ستار أيريس هي بندر إمام خميني، في إيران”.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الجماعة في بيان بثه التلفزيون إن السفينة أمريكية، لكن شركات لتتبع حركة الشحن البحري قالت إنها مملوكة لجهة يونانية وترفع علم جزر مارشال.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية ومجموعة كبلر للتحليلات والبيانات أن ستار أيرس كانت تنقل شحنة ذرة من البرازيل إلى إيران.

وقال إيشان بهانو كبير محللي شؤون السلع الزراعية الأولية لدى كبلر “شأنها شأن جميع سفن الشحن المتجهة إلى إيران، لم تحول ستار أيرس مسارها بعيدا عن البحر الأحمر، ربما بسبب عدم خوفها من هجمات الحوثيين الذين يمكن اعتبارهم ‘أصدقاء’ بالنظر إلى وجهة السفينة”.

وأضاف “تشكل صادرات البرازيل غالبية واردات إيران من الذرة، إذ من المتوقع أن تبلغ 4.5 مليون طن هذا العام”.

وقال مسؤول أمني من المنطقة إن الهجوم كان يهدف على ما يبدو إلى “إظهار أن إيران لا تسيطر على الحوثيين وأنهم يتصرفون بشكل مستقل”، مشيرا إلى أن الحوثيين أبلغوا طهران مسبقا.

ويشن الحوثيون هجمات على حركة الشحن التجاري الدولي منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني. وتقول مصادر في قطاعي الشحن والتأمين إن الحوثيين يستهدفون السفن التي لها علاقات تجارية مع الولايات المتحدة أو بريطانيا أو إسرائيل.

وأجبرت الهجمات شركات عدة على وقف رحلاتها عبر البحر الأحمر وتفضيل طريق أطول وأكثر تكلفة حول أفريقيا، فيما تنفذ طائرات حربية أمريكية وبريطانية ضربات انتقامية في مناطق باليمن.