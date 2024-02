القيادة المركزية الأمريكية: الحوثيون استهدفوا سفينة متجهة لإيران

قال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن جماعة الحوثي في اليمن أطلقوا صاروخين أمس الاثنين على سفينة شحن متجهة إلى إيران في البحر الأحمر، مما ألحق أضرارا طفيفة بالسفينة دون وقوع إصابات.

وقالت مصادر بقطاع الشحن إن الهجوم الذي وقع في وقت مبكر من صباح أمس يمثل المرة الأولى على ما يبدو التي يستهدف فيها الحوثيون سفينة متجهة إلى إيران منذ بدء هجماتهم على حركة الشحن الدولي تضامنا مع الفلسطينيين على خلفية الحرب على غزة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعي إكس “مسلحو حركة الحوثي المدعومون من إيران أطلقوا صاروخين من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن باتجاه باب المندب”.

وأضافت “أطلق الصاروخان باتجاه السفينة ستار أيريس، وهي سفينة شحن مملوكة ليونانيين وترفع علم جزر مارشال كانت تعبر البحر الأحمر محملة بذرة من البرازيل”.

Houthi Attack in Bab al-Mandeb

On Feb. 12 from 3:30 to 3:45 a.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi militants fired two missiles from Houthi-controlled areas of Yemen toward the Bab al-Mandeb. Both missiles were launched toward MV Star Iris, a Greek-owned, Marshall… pic.twitter.com/vfihRaw0rr

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 13, 2024