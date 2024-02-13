بينهم قائد كتيبة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تفاصيل مقتل 3 عسكريين جنوبي غزة

بذلك يرتفع العدد المعلَن لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 569 عسكريًّا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل 3 عسكريين وإصابة اثنين آخرين خلال معارك جنوبي قطاع غزة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بمقتل قائد الكتيبة 630 المقدم ناثانيال ألكوبي (36 عامًا) من كريات شموئيل، والقائم بأعمال النائب في الكتيبة 630 النقيب احتياط يائير كوهين (30 عامًا) من رمات غان، والرائد احتياط زيف تشين (27 عامًا) من كفار سابا وهو مقاتل في الكتيبة 630.

وأوضحت أنهم سقطوا بجنوب قطاع غزة نتيجة انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى، دون مزيد من التفاصيل. كما أصيب اثنان آخران بجروح خطرة في الواقعة ذاتها.

הותר לפרסום: רס"ל (מיל') זיו חן, סרן (מיל') יאיר כהן וסא"ל (מיל') נתנאל יעקב אלקובי מגדוד 630 נפלו בדרום רצועת עזה כתוצאה מפיצוץ מטען בתוך מבנה ממולכד. שני לוחמים נפצעו קשה@ela1949 pic.twitter.com/CVoCOXFoPU — כאן חדשות (@kann_news) February 13, 2024

وبذلك يرتفع العدد المعلَن لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 569، بينهم 232 سقطوا خلال العملية البرية في 27 من الشهر نفسه.

ومساء الاثنين، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قتل 10 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين خلال معارك غزة.

ومنذ 7 أكتوبر، تشنّ إسرائيل حربًا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت أكثر من 28 ألف شهيد ونحو 68 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.