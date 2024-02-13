حببّهم في القرآن فتعلقت قلوبهم به.. أطفال يبكون مسجدا دمره الاحتلال (فيديو)

على أنقاض مسجد الهدى أحد المساجد المركزية في مدينه رفح الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي يقف عدد من الأطفال الذين كانوا يحفظون القرآن الكريم بين أروقته يبكون هدم الاحتلال مسجدهم، المعلقة قلوبهم به.

مسجد الهدى الذي كان يعج بالأطفال يرتلون القرآن الكريم فيه صباحا، ويتخذونه مأوى ليلا بعد قيام الاحتلال بقصف بيوتهم ومدارسهم، أصبح أثرا بعد عين.

هذا المسجد الذي أسس عام 1952، والذي كان سببا في بث السعادة في نفوس الأطفال، فقد كان يعوضهم الغياب عن مدارسهم، والنزوح عن منازلهم، قام الاحتلال بقصفه ضمن سلسلة غارات استهدفت مدينة رفح أمس.

الطفل محمد حمدان -8 سنوات- أحد حفاظ القرآن بالمسجد يتعجب من قصف الاحتلال للمساجد، مؤكدا على تعمد الاحتلال حرمانهم من المدراس والمساجد متسائلا:” أيش ذنبنا احنا أطفال ؟!”

وأضاف الطفل وهي يبكي حزنا على دمار المسجد الذي تعلق به قلبه “كنا نتعلم هذا قرآن وتأسسنا في هذا المسجد”.

وأكدت الطفلة آية –7 سنوات- على خروجها من المسجد قبل قصفه مباشرة، موضحة “كنت أحفظ قرآن أنا وصحابتي وحرمونا من المدارس ومن القرآن”، ووجهت الطفلة آية ببراءة رسالة للعالم بضرورة التدخل لوقف الحرب الدائرة منذ4 شهور، متمنية العودة لمنزلها.

أما الطفل أنس-9 سنوات- فقد ذهب يبحث عن تبرعات المسجد تحت الأنقاض حتى يقوم بتسليمها لشيخه وقال للجزيرة مباشر بحزن:” احنا إيش ذنبنا إيش بدنا نسوي حرمونا من المدارس ومن المسجد وهينا بندور على أموال المسجد حرمونا من التعليم وأنا حافظ 6أجزاء حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ويتعجب الطفل محمد السحو من إصرار الاحتلال على تدمير مدارسهم ومساجدهم “دمرو المدارس والمساجد اللي بنحفظ فيها القرآن ودمرونا ودمروا البيوت”، وتساءل الطفل ابن الـ10 سنوات ما ذنب أطفال غزة في كل هذا؟ وأين نتعلم القرآن بعد قصف الاحتلال للمسجد ؟!

ويستعرض عائد أبو حسنين إمام مسجد الهدى تاريخ المسجد، تأسس عام 1952 وتبلغ مساحته 1200متر مربع ويتسع المسجد لـ 1500شخص، ويعد أحد المساجد المركزية في محافظة رفح جنوبي غزة.

وأضاف أن المسجد به قرابة 7حلقات تحفيظ للقرآن الكريم، أي أكثر من 50-60 طالب، مشيرا إلى أن هذا المسجد قام بتخريج المئات من الحفاظ لكتاب الله وطلاب العلم المميزين.

ولفت إمام المسجد وهو يقف على أنقاضه باكيا، إلى أن الاحتلال يسعى لحرمان هذا الجيل من العلم بقصف المدارس والمساجد.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، قد أعلنت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر 1000 مسجد من أصل 1200 مسجد، بينها المساجد الأثرية وعشرات المدافن في القطاع، واغتال أكثر من 100 داعية، خلال حربه المتواصلة على القطاع الماضي.