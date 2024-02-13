رئيس بلدية كريات شمونة يدعو جميع السكان إلى إخلاء المدينة “فورا” (فيديو)

دعا رئيس بلدية كريات شمونة شمالي إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إلى إخلاء المدينة فورًا بعد إطلاق صواريخ من لبنان وإصابة مستوطنين.

وقال عبر حسابه على منصة إكس “أدعو جميع السكان والزوار إلى عدم الحضور إلى المدينة ومن بقي فيها عليه الإخلاء فورًا”.

ראש עיריית קריית שמונה אביחי שטרן לאחר המטח שפצע קשה נער בן 15: "אני קורא לכל התושבים ולאורחים לא להגיע לעיר, ומי שעוד נשאר פה שיתפנה מיד דרך החמ"ל העירוני" — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) February 13, 2024

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن “صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة، الثلاثاء”.

وأضافت: “أفيد بإصابة شخصين في مكان الحادث”.

ولم تدلِ القناة الإسرائيلية بمزيد من التفاصيل عن موقع الإصابة، كما لم يصدر تعليق فوري من الجيش أو الشرطة.

بدوره ذكر حزب الله في منشور على منصة تليغرام، أن مقاتليه “استهدفوا ‌‏مبنى ‌‏تابعا للشرطة الإسرائيلية في كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأصابوه ‏إصابة مباشرة”.

وأضاف الحزب أن ذلك يأتي “‏دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًّا على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في قرية طلوسة”.

وعلى وقع حرب مدمّرة على قطاع غزة تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبادلًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت حتى أمس الاثنين 28473 شهيدا و67984 مصابا، 70% منهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.