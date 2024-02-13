فلسطينيون في غزة يُنشدون “تلاقينا على خير” (فيديو)

بعد نقاش ساخن عن الأوضاع المعيشية الصعبة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اختتم نازحون في جباليا شمالي القطاع سهرتهم بإنشاد أبيات من أنشودة “تلاقينا”.

وتقول الأبيات:

تَلاقَينا على خيرٍ وكنّا دليلًا للهدى زمنَ الضلالِ فيا للهِ ما أحلى لِقانا وما أحلى مُسامرةَ المعالي ترانا في رياضِ العلمِ حينًا وحينًا في الرياضِ على التلالِ ونمشي فوقَ ظهرِ الأرضِ هونًا وهِمَّتُنا تفوقُ ذرى الجبالِ شموسُ العزِّ كنّا غيرَ أنّا يفيءُ ظلالنُا نِعْمَ الظلالِ لقد كنّا وكنّا ثمَّ كنّا ففُرِّقَ شملُنا بعدَ الوصالِ وداعًا يا أحبَّتَنا وداعًا وداعًا والقلوبُ على اتصالِ وداعًا واغفروا ما كانَ منّي وداعًا واستروا ماضي فِعالي

وتجمَّع النازحون حول النار للحصول على شيء من الدفء وسط البرد الشديد في ليالي الشتاء، وتبادلوا الحديث عن نقص مياه الشرب النظيفة، وعدم وجود ما يكفي من طعام.

كما تحدثوا عما يواجهونه من صعوبات لتوفير متطلبات الحياة، وكيف يبيتون بدون عشاء لعدم وجود طعام يكفيهم نتيجة الحصار والحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع.