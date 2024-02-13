محمد نزال للجزيرة مباشر: لهذا السبب تهدد إسرائيل باجتياح غزة (فيديو)

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد نزال إن تهديد إسرائيل باجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة هو محاولة للضغط على حماس في المفاوضات.

وشدّد نزال، في حديث مع المسائية على الجزيرة مباشر، الاثنين، على ضرورة وجود “تحرك عربي ودولي لوقف العدوان المتوقع في أي لحظة على رفح”.

وأكد أن المقاومة ليس لديها خيار إلا مواجهة الاحتلال والدفاع عن الشعب الفلسطيني في رفح.

وفيما يلي أبرز ما قاله محمد نزال للجزيرة مباشر: