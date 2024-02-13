محمد نزال للجزيرة مباشر: لهذا السبب تهدد إسرائيل باجتياح غزة (فيديو)
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13/2/2024-|آخر تحديث: 13/2/202401:01 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد نزال إن تهديد إسرائيل باجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة هو محاولة للضغط على حماس في المفاوضات.
وشدّد نزال، في حديث مع المسائية على الجزيرة مباشر، الاثنين، على ضرورة وجود “تحرك عربي ودولي لوقف العدوان المتوقع في أي لحظة على رفح”.
وأكد أن المقاومة ليس لديها خيار إلا مواجهة الاحتلال والدفاع عن الشعب الفلسطيني في رفح.
وفيما يلي أبرز ما قاله محمد نزال للجزيرة مباشر:
- إذا اجتاح الاحتلال رفح فسنكون أمام كارثة إنسانية ممتدة.
- مطلوب تحرك عربي ودولي لوقف العدوان المتوقع في أي لحظة على رفح.
- المقاومة ليس لديها خيار إلا مواجهة الاحتلال والدفاع عن الشعب الفلسطيني في رفح.
- الأسيران اللذان أطلقهما الاحتلال كانا في قبضة مدنيين ونتنياهو لم يستطع الوصول إلى أي أسير لدى المقاومة.
- الاحتلال يحاول الزج بمصر في قضايا عدة لتشويه صورتها ويجب الرد عليه.
- إسرائيل لا تريد نقل أهالي غزة إلى الشمال لأن هذا يعني أنها تعرضت لهزيمة.
- إسرائيل خسرت عشرات الضباط والجنود في معارك أمس واليوم.
- غدا سيجري لقاء بالقاهرة يحضره رئيس المخابرات الأمريكية ومسؤولون من إسرائيل وقطر ومصر والاحتلال يحاول الضغط على حماس.
- التهديد باجتياح رفح محاولة للضغط على حماس في المفاوضات.
المصدر : الجزيرة مباشر